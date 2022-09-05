Путин прилетел на Камчатку

Президент Владимир Путин прилетел в Камчатский край, глава государства примет участие в молодежном экофоруме. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин начинает рабочую поездку на Дальний Восток

Кроме того, президент планирует провести совещание по развитию региона.

Ранее стало известно, что на Камчатке Путин проведет беседу с главой региона Владимиром Солодовым и совещание по вопросам социально-экономического развития края, напоминает RT. Также у президента была запланирована встреча с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край».

С визита на Камчатку глава государства начинает свою поездку на Дальний Восток, она продлится до 7 сентября включительно, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:РегионыКамчаткаВладимир Путин
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