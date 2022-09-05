Путин прилетел на Камчатку

Кроме того, президент планирует провести совещание по развитию региона.

Ранее стало известно, что на Камчатке Путин проведет беседу с главой региона Владимиром Солодовым и совещание по вопросам социально-экономического развития края, напоминает RT. Также у президента была запланирована встреча с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край».

С визита на Камчатку глава государства начинает свою поездку на Дальний Восток, она продлится до 7 сентября включительно, отмечает телеканал «360».

