Путин прилетел к Макрону в Марсель
19 августа17:44
Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Марсель, откуда направляется на переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Их встреча пройдёт в Форте Брегансон — летней резиденции президентов Пятой республики.
Как уточняет RT, туда Путин доберётся на вертолёте. Как было объявлено, президенты собираются обсудить международную повестку, вопросы обеспечения безопасности в Европе.
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