Путин прилетел к Макрону в Марсель

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Марсель, откуда направляется на переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Их встреча пройдёт в Форте Брегансон — летней резиденции президентов Пятой республики.

Как уточняет RT, туда Путин доберётся на вертолёте. Как было объявлено, президенты собираются обсудить международную повестку, вопросы обеспечения безопасности в Европе.

