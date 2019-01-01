Путин прилетел в Душанбе на азиатский саммит

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Душанбе. В столице Таджикистана он будет участвовать в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Как отмечает RT, у трапа самолёта российского лидера встречал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Сегодня вечером Рахмон даст официальный обед в честь лидеров стран от своего имени. Основная повестка намечена на завтра. Как отметили в Кремле, вопросы саммита СВМДА в значительной мере совпадают с темами, которые обсуждались сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

По итогам саммита должна быть принята декларация. На полях саммита в субботу президент РФ может провести несколько встреч «на ногах» с главами других делегаций.

