Путин прибыл в Венгрию с визитом

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Венгрию с рабочим визитом по приглашению главы правительства Виктором Орбаном. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят темы двустороннего сотрудничества. Во главе угла будут стоять вопросы торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфер.

Кроме того, как отмечает РИА ФАН, Путин и Орбан обсудят ряд горячих тем международной повестки. В частности, будет затронута тема урегулирования на Украине.

В ходе визита в Венгрию у Владимира Путина также запланирована встреча с главами христианских церквей Ближнего Востока. Президент РФ также не откаже себе в удовольствии посетить одну из штаб-квартир Международной федерации борьбы дзюдо, мастером которой является.

