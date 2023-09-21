Путин прибыл в Великий Новгород
21 сентября 202317:30
Президент России Владимир Путин прибыл в Великий Новгород, где пройдет заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Там же политик встретится с победителями чемпионата высоких технологий.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным пройдет до конца 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Газманов призвал запретить знаменитостям хвастаться богатством
- Путин прибыл в Великий Новгород
- ВВС Украины отказались от старых французских истребителей Mirage 2000
- Греф: ИИ восполнит дефицит в кадрах в России во всех областях
- Пашинян: режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается.
- Киев заявил о желании получить американские истребители F-35
- Папа Римский в Марселе будет «склонять» Макрона к мирным переговорам на Украине
- СМИ: Группа из 11 альпинистов попала под камнепад в Северной Осетии
- Столтенберг исключил глобальное расширение НАТО
- Голикова допустила сокращение числа работников в возрасте 30-39 лет
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru