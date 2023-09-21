Путин прибыл в Великий Новгород

Президент России Владимир Путин прибыл в Великий Новгород, где пройдет заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в России. Об этом сообщает РИА Новости.

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Там же политик встретится с победителями чемпионата высоких технологий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным пройдет до конца 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Великий НовгородВладимир Путин

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