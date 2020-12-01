Путин прибыл в Тобольск на совещание по нефтегазу
Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал в Тобольск с официальным визитом. В этом городе в режиме видеоконференции глава государства проведёт совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли страны.
В графике визита также значится визит на предприятие «Запсибнефтехим» — самый крупный отечественный нефтехимический комплекс. Президент проведёт рабочую встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором, передает RT.
За несколько дней до приезда Путина в Тобольске были замечены боевые вертолеты и военная техника. Для обеспечения безопасности в город стянуты сотрудники силовых структур со всего региона, отмечает Ura.ru.
Кортеж президента состоит из 19 автомобилей, включая несколько представительских Aurus.
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