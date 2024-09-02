Путин прибыл в столицу Республики Тыва Кызыл
2 сентября 202404:33
Российский президент Владимир Путин прибыл в Кызыл, сообщает РИА Новости.
Глава государства проведет открытый урок, посетит среднюю школу №20 имени Героев Отечества и Кызыльское президентское кадетское училище.
Также лидер РФ проведет совещание, посвященное развитию республики Тыва.
Ранее стало известно, что Путин посетит с официальным визитом Монголию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru