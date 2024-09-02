Путин прибыл в столицу Республики Тыва Кызыл

Российский президент Владимир Путин прибыл в Кызыл, сообщает РИА Новости.

Глава государства проведет открытый урок, посетит среднюю школу №20 имени Героев Отечества и Кызыльское президентское кадетское училище.

Также лидер РФ проведет совещание, посвященное развитию республики Тыва.

Ранее стало известно, что Путин посетит с официальным визитом Монголию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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