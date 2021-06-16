Путин прибыл в Швейцарию для участия в переговорах с Байденом
Президент России Владимир Путин прибыл в Женеву для участия в переговорах со своим американским коллегой Джозефом Байденом, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что по итогам саммита российский лидер ответит на вопросы журналистов. В Кремле добавили, что также запланирована встреча Путина с президентом Швейцарской Конфедерации Ги Пармеленом.
Ранее стало известно, что встреча президентов России и США пройдёт на вилле «Ла-Гранж», сообщает «Свободная пресса». Лидеры двух стран намерены обсудить двусторонние отношения, стратегическую стабильность и актуальные международные вопросы.
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