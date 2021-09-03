«Митрополита не убивал». Путин заступился за Малюту Скуратова

Президент России Владимир Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа, не связанной с опричником Малютой Скуратовым. Об этом он заявил в ходе Восточного экономического форума.

Отвечая на вопрос модератора пленарного заседания Сергея Брилева, Путин отметил, что у историков нет консенсуса по поводу убийства митрополита Филиппа в 1569 году. Президент напомнил о существовании альтернативной версии развития событий, согласно которой соратник Ивана Грозного не убивал митрополита и даже не проезжал там, где тот погиб, «а если проезжал, то мимо», передает ТАСС.

Президент также прокомментировал предложение построить церковь на месте гибели митрополита, подчеркнув, что для этого прежде всего нужно получить благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 30 августа во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей президент выразил сомнение, что именно Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа, и отметил, что существуют разные версии гибели митрополита в 16 веке.

Митрополит московский Филипп (в миру Федор Степанович Колычев) родился в 1507 году, его произвели в сан митрополита в 1566 году. В 1568 священнослужитель осудил произвол опричников, за что был сослан в Отроч монастыре в Твери. Через год он скончался. Версии, согласно которой в смерти Филиппа был виноват Скуратов, придерживались историки Василий Ключевский и Николай Карамзин.

В среду 1 сентября на встрече со школьниками в рамках просветительского марафона Путин назвал войну, которую вел Петр I со Швецией, Семилетней. Один из подростков поправил президента, напомнив, что война называлась Северной. После этого директор школы назвала поведение своего ученика наглым. Сам Путин заявил, что замечание ребенка не задело его, а, наоборот, обрадовало.

