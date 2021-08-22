Путин предложил выплатить российским пенсионерам разово по 10 тысяч рублей
22 августа 202113:56
Президент России Владимир Путин инициировал сделать единовременную разовую выплату всем пенсионерам страны по 10 тыс. рублей в 2021 году.
«Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тыс. руб.», - предложил российский лидер на встрече с представителями партии «Единая Россия» 22 августа.
Единовременная выплата предназначена для всех пенсионеров, в том числе работающих и военных.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru