Путин предложил выплатить российским пенсионерам разово по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин инициировал сделать единовременную разовую выплату всем пенсионерам страны по 10 тыс. рублей в 2021 году.

«Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тыс. руб.», - предложил российский лидер на встрече с представителями партии «Единая Россия» 22 августа.

Единовременная выплата предназначена для всех пенсионеров, в том числе работающих и военных.

