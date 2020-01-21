Путин предложил Чайке стать полпредом в СКФО
21 января 202015:41
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генпрокурором Юрием Чайкой предложил ему стать своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе.
Также сообщается, что президент поблагодарил Чайку за 14 лет работы на посту генерального прокурора России.
Накануне стало известно, что Путин предложил отправить Чайку в отставку, в качестве его преемника замглавы Следственного комитета РФ Игоря Краснова.
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ФОТО: РИА Новости
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