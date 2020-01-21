Путин предложил Чайке стать полпредом в СКФО

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генпрокурором Юрием Чайкой предложил ему стать своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе.

Также сообщается, что президент поблагодарил Чайку за 14 лет работы на посту генерального прокурора России.

Накануне стало известно, что Путин предложил отправить Чайку в отставку, в качестве его преемника замглавы Следственного комитета РФ Игоря Краснова.

