Путин поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдавии

Президент России Владимир Путин поздравил лидера партии «Действие и солидарность» Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме Путин пожелал Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия. Также глава РФ заявил, что рассчитывает на конструктивное развитие отношений между странами. «Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы», – добавил Путин.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что в Москве с уважением относятся к выбору молдавского народа и выразил надежду, что с новым лидером Молдавии удастся наладить рабочие отношения.

ЦИК Молдавии после обработки 100% протоколов во втором туре выборов президента страны объявил о победе Майи Санду, которая набрала 57,75% голосов. За действующего президента Игоря Додона проголосовали 42,25% избирателей.

Додон поздравил Санду с победой и заявил, что его избирательный штаб отметил нарушения во время голосования, поэтому он намерен оспаривать результаты в суде.

