Путин поздравил россиян с днем воссоединения новых регионов с РФ

Президент Владимир Путин обратился к россиянам по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

День воссоединения четырех новых регионов с РФ отмечается 30 сентября.

«Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что Донбасс и Новороссия дали отпор киевской неонацистской диктатуре, которая стремилась оторвать их от исторической Родины. Путин поблагодарил жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей за стойкость, решительность, твердость, передачу «из поколения в поколение» духовных ценностей, исторической памяти, традиций, культуры и любви к Отечеству.

«Благодарю всех граждан страны за... сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты», — заключил российский лидер.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин поздравил население со второй годовщиной воссоединения республики с Россией, пишет Ura.ru.

