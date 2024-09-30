Путин поздравил россиян с днем воссоединения новых регионов с РФ
Президент Владимир Путин обратился к россиянам по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
День воссоединения четырех новых регионов с РФ отмечается 30 сентября.
«Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания», — отметил Путин.
Президент подчеркнул, что Донбасс и Новороссия дали отпор киевской неонацистской диктатуре, которая стремилась оторвать их от исторической Родины. Путин поблагодарил жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей за стойкость, решительность, твердость, передачу «из поколения в поколение» духовных ценностей, исторической памяти, традиций, культуры и любви к Отечеству.
«Благодарю всех граждан страны за... сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты», — заключил российский лидер.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин поздравил население со второй годовщиной воссоединения республики с Россией, пишет Ura.ru.
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