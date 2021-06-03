Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летием
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бывшим первым секретарем ЦК Компартии Кубы Раулем Кастро, в ходе которого поздравил лидера Кубинской революции с 90-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Высказав самые добрые пожелания по этому случаю, глава российского государства особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений, его высокий авторитет в нашей стране», — говорится в сообщении.
Кроме того, Путин и Кастро подтвердили настрой на укрепление дружественных двусторонних связей.
Также в четверг российский президент направил кубинскому политику телеграмму с поздравлениями. Путин назвал Кастро «примером патриотизма, мужества, стойкости и государственной мудрости», отметив его вклад в становление и развитие партнерства России и Кубы. Российский лидер вспомнил о встречах и «доверительных и содержательных» переговорах с легендарным революционером, а также пожелал ему «здоровья, долголетия, бодрости духа, счастья и благополучия».
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