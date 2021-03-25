Путин поздравил президента Греции с Днем независимости

Российский лидер Владимир Путин направил президенту Греции Екатерине Сакелларопулу поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости страны, в которой подчеркнул, что «в России придают большое значение отношениям с Грецией, основывающимся на давних традициях дружбы, культурной и духовной близости».

Путин, в частности, выразил надежду, что за время проводимого в 2021 Года истории Россия – Греция отношения между странами станут еще более выгодными и близкими.

Вчера, 24 марта премьер-министр Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Грецию. Он примет участие в торжествах по случаю 200-летия Греческой национально – освободительной революции в 1821-1829 годах. Это первая зарубежная поездка главы российского правительства не только в европейскую страну, но и в целом за пределы Евразийского экономического союза.

