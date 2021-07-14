Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального французского праздника - Дня взятия Бастилии, сообщает пресс-служба Кремля.
В своём послании российский лидер отметил богатую историю и большие перспективы российско-французских отношений, которые «традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня».
Также Путин выразил уверенность, что конструктивный двусторонний диалог и партнёрское взаимодействие в противостоянии современным угрозам и вызовам не только отвечало бы интересам россиян и французов, но и способствовало бы укреплению стабильности и взаимопонимания в Европе.
Ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров обсудили проблематику стабильности и безопасности на Европейском континенте, сообщает RT.
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