Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР
9 сентября 202007:56
Президент России Владимир Путин направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 72-летия с момента основания КНДР, сообщило агентство ЦТАК.
Как отмечается в сообщении, Gутин пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а его народу – процветания и счастья, передаёт RT.
Путин также отметил, что конструктивный диалог и сотрудничество Москвы с Пхеньяном не только выгодно народам обеих стран, но и вносит вклад в обеспечение безопасности в регионе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru