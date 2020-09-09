Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР

Президент России Владимир Путин направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 72-летия с момента основания КНДР, сообщило агентство ЦТАК.

Как отмечается в сообщении, Gутин пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а его народу – процветания и счастья, передаёт RT.

Путин также отметил, что конструктивный диалог и сотрудничество Москвы с Пхеньяном не только выгодно народам обеих стран, но и вносит вклад в обеспечение безопасности в регионе.

