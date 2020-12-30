Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом и Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством избранного президента США Джо Байдена и действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает пресс-служба Кремля.
В своем послании Байдену президент России отметил важность международного сотрудничества на фоне пандемии коронавируса и других проблем. Он также выразил уверенность, что равноправное сотрудничество России и США могло бы укрепить безопасность на региональном и глобальном уровне.
Также он пожелал здоровья и благополучия ныне действующему президенту США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru