Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством избранного президента США Джо Байдена и действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает пресс-служба Кремля.

В своем послании Байдену президент России отметил важность международного сотрудничества на фоне пандемии коронавируса и других проблем. Он также выразил уверенность, что равноправное сотрудничество России и США могло бы укрепить безопасность на региональном и глобальном уровне.

Также он пожелал здоровья и благополучия ныне действующему президенту США.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Джо БайденДональд ТрампВладимир Путин
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