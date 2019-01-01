Путин повысил оклады судьям

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Мосгорсуд вынес новый приговор Мамаеву и Кокорину с тем же наказанием

Международные резервы РФ превысили $500 млрд впервые с 2014 года

Под действие указа подпадают судьи Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ.

«Повысить с 1 октября в 1,043 раза должностные оклады», говорится в документе.

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