Политика

Путин повысил оклады судьям

13 июня21:30

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов судей, передает РИА «Новости».

«Повысить с 1 октября в 1,043 раза должностные оклады», говорится в документе.

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Под действие указа подпадают судьи Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ.

Финансирование расходов возложено на правительство РФ.

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