Политика
Финансирование расходов возложено на правительство РФ.
Путин повысил оклады судьям
13 июня21:30
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов судей, передает РИА «Новости».
«Повысить с 1 октября в 1,043 раза должностные оклады», говорится в документе.
Под действие указа подпадают судьи Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ.
Финансирование расходов возложено на правительство РФ.
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