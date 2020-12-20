Путин поставил задачу спецслужбам из-за тлеющих у границ конфликтов
Обеспечение эффективной защиты государственной границы с учетом рисков тлеющих региональных конфликтов - такую задачу поставил спецслужбам РФ президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудникам органов безопасности с профессиональным праздником.
«Нужно добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей», - сказал Путин.
Также в числе основных задач спецслужб президент назвал борьбу с экстремизмом, коррупцией и терроризмом и «развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки», сообщает РИА Новости.
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