Путин поставил задачу спецслужбам из-за тлеющих у границ конфликтов

Обеспечение эффективной защиты государственной границы с учетом рисков тлеющих региональных конфликтов - такую задачу поставил спецслужбам РФ президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудникам органов безопасности с профессиональным праздником.

«Нужно добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей», - сказал Путин.

Также в числе основных задач спецслужб президент назвал борьбу с экстремизмом, коррупцией и терроризмом и «развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки», сообщает РИА Новости.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ГраницаСпецслужбыВладимир Путин
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