Путин посмертно наградил утонувшую девушку, спасшую двух человек на Урале
Дарья Агупова, утонувшая при спасении женщины и ребенка в Свердловской области, посмертно награждена медалью «За спасение погибавших» по указу Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
Дарья награждена медалью «за смелые и решительные действия при спасении людей на воде».
Несчастный случай произошел в июле текущего года в пруду под Дегтярском. Дарья при спасении женщины и ее сына сломала ногу, ударившись о дно. Ее госпитализировали и сделали операцию, однако спасти девушку не удалось.
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