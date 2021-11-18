Путин посмертно наградил утонувшую девушку, спасшую двух человек на Урале

Дарья Агупова, утонувшая при спасении женщины и ребенка в Свердловской области, посмертно награждена медалью «За спасение погибавших» по указу Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Дарья награждена медалью «за смелые и решительные действия при спасении людей на воде».

Несчастный случай произошел в июле текущего года в пруду под Дегтярском. Дарья при спасении женщины и ее сына сломала ногу, ударившись о дно. Ее госпитализировали и сделали операцию, однако спасти девушку не удалось.







