Путин посмертно наградил утонувшую девушку, спасшую двух человек на Урале

Дарья Агупова, утонувшая при спасении женщины и ребенка в Свердловской области, посмертно награждена медалью «За спасение погибавших» по указу Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Дарья награждена медалью «за смелые и решительные действия при спасении людей на воде».

Несчастный случай произошел в июле текущего года в пруду под Дегтярском. Дарья при спасении женщины и ее сына сломала ногу, ударившись о дно. Ее госпитализировали и сделали операцию, однако спасти девушку не удалось.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:НаградаВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры