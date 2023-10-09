Путин посмертно наградил рядового Дмитрия Егорова за бой с целым отрядом ВСУ

Уточняется, что военного наградили за героизм при исполнении воинского долга.

Сообщается, что Егоров начал бой с превосходящими силами противника, открыв непрерывный огонь по бойцам ВСУ. Егоров ликвидировал часть украинской группы из стрелкового оружия. Именно в этом бою он получил тяжелое, смертельное ранение.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя России посмертно рядового Дмитрия Егорова, напоминает «Радиоточка НСН». Уточнялось, что военный был удостоен звания за бой с украинскими силами около населенного пункта Новомайорское в ДНР.

