Путин посмертно наградил рядового Дмитрия Егорова за бой с целым отрядом ВСУ

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову.

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Уточняется, что военного наградили за героизм при исполнении воинского долга.

Сообщается, что Егоров начал бой с превосходящими силами противника, открыв непрерывный огонь по бойцам ВСУ. Егоров ликвидировал часть украинской группы из стрелкового оружия. Именно в этом бою он получил тяжелое, смертельное ранение.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя России посмертно рядового Дмитрия Егорова, напоминает «Радиоточка НСН». Уточнялось, что военный был удостоен звания за бой с украинскими силами около населенного пункта Новомайорское в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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