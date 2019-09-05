Путин пошутил про предельный президентский возраст

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что в их стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.

«Я пока не дотягиваю», - пошутил в ответ на эту реплику президент РФ Владимир Путин.

Отметим, что малайзийскому премьер-министру, который является фактическим главой государства, 94 года, отмечает Ura.ru. Владимиру Путину 7 октября исполнится 67 лет.

