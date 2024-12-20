Путин пошутил про «нетрадиционного гостя» на «Прямой линии»
Глава государства Владимир Путин пошутил над словами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сообщает Ura.ru.
Официальный представитель Кремля в ходе «Прямой линии» представляя блогера Влада Бумагу (Влад A4), назвал того нетрадиционным гостем, имея в виду, что блогеры нечасто принимают участие в подобных мероприятиях.
«В каком смысле?» — пошутил российский лидер, комментируя слова о нетрадиционном госте. Влад Бумага рассказал российскому лидеру о рождении у него ребёнка.
Также Путин рассказал анекдот про слово из трех букв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru