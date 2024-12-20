Путин пошутил про «нетрадиционного гостя» на «Прямой линии»

Глава государства Владимир Путин пошутил над словами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сообщает Ura.ru.

Официальный представитель Кремля в ходе «Прямой линии» представляя блогера Влада Бумагу (Влад A4), назвал того нетрадиционным гостем, имея в виду, что блогеры нечасто принимают участие в подобных мероприятиях.

«В каком смысле?» — пошутил российский лидер, комментируя слова о нетрадиционном госте. Влад Бумага рассказал российскому лидеру о рождении у него ребёнка.

Также Путин рассказал анекдот про слово из трех букв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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