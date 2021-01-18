Путин поручил представить план по ограничению роста цен на стройматериалы к 1 марта

Президент РФ Владимир Путин поручил комиссии Госсовета и кабмину к 1 марта представить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Также правительство и комиссия Госсовета до 1 февраля должны обеспечить оптимизацию процедур в строительстве, чтобы сократить инвестиционно-строительные циклы не менее, чем на один год.

С начала года Минстрой одобрил 50 новых стройматериалов

Правительство обязано внести изменения в законодательство до 1 августа и определить правовой статус помещений в многофункциональных зданиях. Кроме того, до 1 марта кабмин рассмотрен вопрос о создании упрощенного порядка привлечения иностранных строителей с соблюдением норм, направленных на недопущение распространения коронавируса.



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ФОТО: pixabay.com
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