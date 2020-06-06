Путин поправил ошибку Цыденова в стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин скорректировал стоимость национальной библиотеки в Бурятии, которую неверно назвал глава республики Алексей Цыденов на видеоконференции главы государства с деятелями культуры.
По данным Цыденова, на строительство и оборудование нового корпуса библиотеки при поддержке президента выделено 615 млн рублей.
«Не-не-не, миллиард. По моим данным, 1,2 миллиарда стоит библиотека. 200 — от вас, если вы говорите 600, где 400 миллионов?» — цитирует Путина RT.
Цыденов уточнил, что ещё запланирована реконструкция старого здания.
«Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете», — исправился глава Бурятии.
Ранее 6 июня стало известно о заявлении российского лидера Владимира Путина во время встречи с деятелями культуры о том, что стране необходимо как можно скорее выйти из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.
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