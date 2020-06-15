Путин пообещал прилететь в Белград
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с сербским коллегой Александром Вучичем подтвердил свое намерение посетить Белград. Там он примет участие в церемонии освящения храма Святого Саввы.
«Президент Путин подтвердил, что снова посетит Сербию для присутствия на центральной государственной церемонии освящения храма Святого Саввы, и отметил, что Россия будет помогать интересам Сербии», - цитирует РИА Новости заявление администрации сербского президента. Сама церемония освящения храма Святого Саввы в Белграде должна состояться в октябре этого года.
Также Путин в ходе разговора заявил, что Москва будет настаивать на выработке приемлемого для Белграда компромисса по региону Косово, который должен утвердить Совбез ООН.
Ранее сам Вучич подтвердил свой визит в Москву 24 июня, где состоится парад Победы. По Красной площади, в том числе, пройдут 75 сербских военных.
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