Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о госорганах за рубежом

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информаци о госорганах России, действующих за рубежом. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Ответственность за нарушение данного закона составляет до 3 лет лишения свободы или штраф до 1,5 млн рублей. Срок может увеличиться до 10 лет, а штраф до 5 млн рублей в случае совершения нарушения с использованием служебного положения, в корыстных мотивах.

Ранее в РФ был подписан закон об ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ.



