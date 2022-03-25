Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о госорганах за рубежом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информаци о госорганах России, действующих за рубежом. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Ответственность за нарушение данного закона составляет до 3 лет лишения свободы или штраф до 1,5 млн рублей. Срок может увеличиться до 10 лет, а штраф до 5 млн рублей в случае совершения нарушения с использованием служебного положения, в корыстных мотивах.
Ранее в РФ был подписан закон об ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ.
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