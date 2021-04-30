Путин подписал закон об отмене «дня тишины» перед многодневным голосованием

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене так называемого "дня тишины" при многодневном голосовании. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом российский лидер ратифицировал закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". По новым правилам предвыборная агитация может продолжаться до 00:00 часов первого дня голосования. При этом запрет на агитацию за кандидатов в дни самого голосования сохраняется.

Авторами поправок стала группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой. Проект был внесен на рассмотрение в Госдуму кабмином РФ в августе 2020 года.

