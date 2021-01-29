Путин подписал закон о продлении СНВ-3 на пять лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что документ ранее был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

«Продление Договора отвечает национальным интересам Российской Федерации, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире, а также благоприятно скажется на международной обстановке и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения», — говорится в сообщении.

Россия и США в минувший вторник обменялись нотами о продлении СНВ-III на пять лет. Договор, согласно которому каждая из сторон обязуется сократить свои ядерные арсеналы, будет действовать до 5 февраля 2026 года.

