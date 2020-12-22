Путин подписал закон о пожизненном сенаторстве для экс-президентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет сложившему полномочия главе государства стать пожизненным сенатором в Совете федераций РФ.

Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, приводит порядок формирования Совфеда в соответствие с конституцией.

Согласно закону, экс-президенту для получения статуса сенатора, достаточно подать в Совфед соответствующее заявление и необходимые документы - однократно, в любой момент. При этом стать пожизненным сенатором сможет, например, Дмитрий Медведев, так как документ также касается главы государства, полномочия которого были прекращены до принятия закона.

Также закон даёт действующему президенту право назначать сенаторов, которым он сможет воспользоваться в любое время. Пожизненными сенаторами могут стать граждане РФ, «имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности».

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ФОТО: Kremlin.ru
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