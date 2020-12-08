Путин подписал закон о лишении свободы за отчуждение территории РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий наказание за отчуждение части территории РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Уголовный кодекс (УК) РФ дополняется новой статьёй «нарушение территориальной целостности», которая предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности.
В список исключений вошли делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами.
Кроме того, подписанный закон предусматривает административную ответственность за публичные призывы к отчуждению территорий РФ, которые были озвучены впервые.
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