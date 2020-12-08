Путин подписал закон о лишении свободы за отчуждение территории РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий наказание за отчуждение части территории РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Уголовный кодекс (УК) РФ дополняется новой статьёй «нарушение территориальной целостности», которая предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности.

В список исключений вошли делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами.

Кроме того, подписанный закон предусматривает административную ответственность за публичные призывы к отчуждению территорий РФ, которые были озвучены впервые.

