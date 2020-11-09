Путин подписал закон о Конституционном суде в рамках изменённой Конституции
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Конституционного суда, который отныне получает право рассматривать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов. Документ появился на официальном портале правовой информации.
Изменения в порядке деятельности КС приняты в рамках реализации новых положений Основного закона страны. Данный закон, в частности, посвящён решениям, которые принимаются на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащим конституции РФ.
Кроме того, Конституционный суд сможет по запросу главы государства организовывать проверку соответствия Основному закону законопроектов и уже одобренных парламентом законов.
Документ также определяет состав КС. Отныне в него будут входить 11 судей, включая председателя и его заместителя – на 8 меньше нынешнего. Конституционный суд имеет право выполнять свои функции при наличии в его составе не менее восьми членов.
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