Путин подписал закон о Конституционном суде в рамках изменённой Конституции

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Конституционного суда, который отныне получает право рассматривать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Изменения в порядке деятельности КС приняты в рамках реализации новых положений Основного закона страны. Данный закон, в частности, посвящён решениям, которые принимаются на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащим конституции РФ.

Кроме того, Конституционный суд сможет по запросу главы государства организовывать проверку соответствия Основному закону законопроектов и уже одобренных парламентом законов.

Документ также определяет состав КС. Отныне в него будут входить 11 судей, включая председателя и его заместителя – на 8 меньше нынешнего. Конституционный суд имеет право выполнять свои функции при наличии в его составе не менее восьми членов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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