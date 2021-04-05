Путин подписал закон, дающий ему право ещё дважды стать президентом
Президент России Владимир Путин подписал закон, который даёт ему право вновь выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, на действующего главу государства не распространяется ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ. Данные положения разработаны во исполнение поправок к конституции, голосование по которым проходило в 2020 году.
Кроме того, в документе прописаны требования к кандидату на пост президента России. Главой государства может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который не менее 25 лет постоянно проживал в стране. Также у него не должно быть гражданства или вида на жительство другой страны, за исключением россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом».
Ранее с инициативой «обнулить» президентские сроки Владимира Путина и позволить ему избираться на новый выступила депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова, сообщает Ura.ru.
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