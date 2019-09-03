Путин подписал в Монголии бессрочный договор о дружбе и партнёрстве
Российская Федерация и Монголия заключили новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Бессрочный документ подписали в Улан-Баторе президенты двух стран Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга.
Кроме того, правительства Монголии и России заключили соглашения о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, а также о межрегиональном и приграничном сотрудничестве, передаёт RT.
Российский лидер прибыл с визитом в Монголию в дни 80-летию победы советских и монгольских войск в битве с японскими войсками на Халхин-Голе.
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