Путин подписал в Монголии бессрочный договор о дружбе и партнёрстве

Российская Федерация и Монголия заключили новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Бессрочный документ подписали в Улан-Баторе президенты двух стран Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга.

Кроме того, правительства Монголии и России заключили соглашения о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, а также о межрегиональном и приграничном сотрудничестве, передаёт RT.

Российский лидер прибыл с визитом в Монголию в дни 80-летию победы советских и монгольских войск в битве с японскими войсками на Халхин-Голе.

