Путин подписал указ о созыве первого заседания новой Госдумы

Первое заседание Госдумы РФ восьмого созыва состоится 12 октября. Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Постановляю созвать первое заседание Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва 12 октября 2021 года в 10 часов», - говорится в документе, который опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ранее Путин подписал два указа и освободил от должности своего советника Владимира Васильева и детского омбудсмена Анну Кузнецову, которые были избраны депутатами Госдумы, сообщает RT.

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