Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в текущем году. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документы, военные сборы будут проходить в Вооруженных силах России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности. Исполнение указа возложено на правительство и региональные органы исполнительной власти.

Указ вступил в силу со дня подписания 18 февраля.





