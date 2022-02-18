Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в текущем году. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документы, военные сборы будут проходить в Вооруженных силах России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности. Исполнение указа возложено на правительство и региональные органы исполнительной власти.
Указ вступил в силу со дня подписания 18 февраля.
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