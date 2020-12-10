Путин подписал указ о предоставлении чиновниками данных о цифровых активах

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российскими чиновниками данных о цифровых финансовых активах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, до 30 июня 2021 года чиновники должны предоставить уведомление о цифровых финансовых активах, правах и валюте, принадлежащих им, а также их супругам и несовершеннолетним детям.

Федеральным госорганам, Центробанку, а также органам власти субъектов РФ и местного самоуправления рекомендуется придерживаться положений документа при осуществлении полномочий по представлению сведений о доходах, имуществе и имущественных обязательствах. Аналогичные рекомендации касаются государственных корпораций и внебюджетных фондов.

Ранее СМИ сообщали, что с 2021 года Генпрокуратура РФ начнёт отслеживание незадекларированных цифровых активов чиновников.

