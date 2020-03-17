Путин подписал указ о дате голосования по поправкам к Конституции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому датой голосования о поправках в Конституцию назначается 22 апреля. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Кремля.

«Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных ст. 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», - говорится в указе.

Вопрос, который выведут на голосование: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Ранее закон о поправках в Конституцию РФ ранее был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Согласно документу, Госдуме дается право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и министров правительства. Путин также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации.

Кроме того, закрепляется приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, прописывается ряд социальных гарантий - об индексации пенсий, а также закрепляется минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума.

Также расширяются полномочия органов местного самоуправления, повышается роль губернаторов при принятии решений на федеральном уровне и закрепляется статус Госсовета.

Помимо этого, в Конституции закрепляется упоминание о боге и понятие брака как союза между мужчиной и женщиной.

Одно из изменений в Конституции касается детей. Теперь в документе будет прописано, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

