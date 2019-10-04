Путин поддержал проведение форума «Россия – страна возможностей» в Сочи

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу проведения в следующем году в Сочи форума «Россия – страна возможностей». В пятницу, 4 октября, в этом городе прошло первое заседание Наблюдательного совета под председательством российского лидера. На предложение провести форум в 2020 году Путин ответил, что сделать это нужно обязательно. По его мнению, это будет «хорошим примером для сотен, а, может, и тысяч людей».

Как сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей», заседанию предшествовала двухдневная проектная сессия с участием финалистов и победителей флагманских проектов и конкурсов президентской платформы: «Лидеры России», «Мой первый бизнес», студенческой олимпиады «Я – профессионал», фестиваля «Российская студенческая весна», всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», инженерного чемпионата «CASE-IN» и других.

Президент Владимир Путин возглавил Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» в июле 2019 года. Сама организация появилась в прошлом году. Ее главные задачи - создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

