Путин подаст декларацию о доходах до 1 апреля

Президент России Владимир Путин подаст декларацию о своих доходах за 2020 год до 1 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Срок сдачи до 1 апреля. Все в силе», — уточнил Песков в беседе с РИА Новости.

Кроме того, до апреля подадут свои декларации сотрудники администрации Кремля.

Согласно законодательству, данные о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения установленного для их подачи срока.

За 2019 год Путин задекларировал доход в 9,726 млн рублей. Годом ранее глава государства заработал почти на миллион меньше.



