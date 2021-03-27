Путин подаст декларацию о доходах до 1 апреля
Президент России Владимир Путин подаст декларацию о своих доходах за 2020 год до 1 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Срок сдачи до 1 апреля. Все в силе», — уточнил Песков в беседе с РИА Новости.
Кроме того, до апреля подадут свои декларации сотрудники администрации Кремля.
Согласно законодательству, данные о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения установленного для их подачи срока.
За 2019 год Путин задекларировал доход в 9,726 млн рублей. Годом ранее глава государства заработал почти на миллион меньше.
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