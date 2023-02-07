Путин поблагодарил Собянина за реализацию столичных программ и проектов развития
Президент России выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и его команде за активное развитие столицы и реализацию городских проектов. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с Собяниным.
Владимир Путин отметил, что еще несколько лет назад были большие сомнения по поводу возможности обеспечения нормального трафика в столице.
"При таком огромном количестве населения и при такой плотности это непростая задача, но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира", - сказал глава государства.
Также Владимир Путин отметил, что в Москве успешно развиваются системы образования, здравоохранения и городская среда.
Ранее мэр Москвы Сергея Собянин сообщал, что гранты на научные разработки в сфере здравоохранения получили 34 медучреждения, пишет НСН.
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