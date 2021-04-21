Путин поблагодарил россиян за солидарность в борьбе с эпидемией

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поблагодарил граждан России за их вклад в решение проблем, которые создала пандемия. Он заявил, что общество и государство действовали солидарно, противостоя эпидемии коронавируса. «У меня была твердая уверенность, что мы преодолеем все испытания, власти и общество действовали ответственно и солидарно. Солидарность людей выражалась в конкретных делах, в заботе о близких, в помощи для тех, кто в ней нуждался. Миллионы людей стали волонтерами, выстраивали маршруты помощи от человека к человеку", - заявил президент.

