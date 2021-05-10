Путин по телефону пообщался с Президентом Киргизии

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров обменялись поздравлениями с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.



В ходе телефонной беседы главы государств подчеркнули особую значимость этой даты для народов двух стран, а также важность сохранения памяти о подвиге воинов и тружеников тыла.



Также российский лидер выразил поддержку достигнутым между Бишкеком и Душанбе договоренностям по мирному урегулированию ситуации на границе Киргизии и Таджикистана, и заявил, что Россия готова оказать содействие в дальнейшей стабилизации обстановки, передаёт RT.

Кроме того, Жапаров принял приглашение Путина посетить Россию с рабочим визитом.

Ранее президент России созвонился со своим белорусским коллегой, сообщает телеканал «360». В ходе беседы Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днём Победы.

