Путин по телефону побеседовал с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что в ходе телефонного разговора российский лидер просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия.

Также главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и выразили готовность активизировать торгово-экономическое взаимодействие, и провести в ближайшем будущем очередное заседание межправкомиссии.

Кроме того, Путин и Нетаньяху затронули международную повестку, в том числе проблематику сирийского урегулирования, и условились о продолжении диалога по линии советов безопасности, а также военных, внешнеполитических и экономических ведомств.

Ранее президент России провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Ura.ru. В частности, главы государств обсудили тематику борьбы с распространением коронавируса.

