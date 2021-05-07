Путин по телефону побеседовал с Нетаньяху
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что в ходе телефонного разговора российский лидер просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия.
Также главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и выразили готовность активизировать торгово-экономическое взаимодействие, и провести в ближайшем будущем очередное заседание межправкомиссии.
Кроме того, Путин и Нетаньяху затронули международную повестку, в том числе проблематику сирийского урегулирования, и условились о продолжении диалога по линии советов безопасности, а также военных, внешнеполитических и экономических ведомств.
Ранее президент России провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Ura.ru. В частности, главы государств обсудили тематику борьбы с распространением коронавируса.
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