Путин планирует договориться с Зеленским по гражданству

Президент Российской Федерации Владимир Путин полагает, что сумеет найти общий язык с избранным лидером Украины Владимиром Зеленским по вопросу о двойном гражданстве. Так Путин оценил слова Зеленского о выдаче паспортов РФ гражданам Украины.

«Очень хорошо, это говорит о том, что у нас много общего и договоримся», — цитирует РИА ФАН российского лидера. Он также подчеркнул, что решению вопроса будет способствовать общность русского и украинского народов. Как отмечает RT, Путин подчеркнул, что считает украинцев и русских одним народом.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что граждане Украины не захотят получать российские паспорта. Так он отреагировал на подписанный Владимиром Путиным указ об упрощённой схеме получения российских паспортов жителями Донбасса. Как подчеркнули позднее в Кремле, речи о предоставлении гражданства РФ всем украинцам, по их желанию, не идёт.

