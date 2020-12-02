Путин оценил решения Армении по Карабаху

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о принятии властями Армении, премьер-министром Николом Пашиняном очень сложных, но необходимых решений по Нагорному Карабаху. Эту тему российский лидер поднял на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По оценке Путина, армянский народ преодолел сложный период в своей истории, отмечает Газета.ру. При этом президент РФ констатировал последовательную реализацию положений трёхстороннего заявления Баку, Еревана и Москвы по урегулированию в Нагорном Карабахе.

Президент РФ, в частности, отметил, что на линии разделения и вдоль Лачинского коридора размещены подразделения российских миротворцев, передает RT. Путин подчеркнул, что для прекращения войны и кровопролития потребовались активные посреднические усилия Москвы.

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ФОТО: Kremlin.ru
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