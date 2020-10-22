Путин оценил экономическую ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин сравнил падение экономики на Украине после переворотов с последствиями пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.

На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» глава государства заявил, что на Украине упало производство, «как будто у них не одна пандемия прошла». По мнению президента, такая обстановка — результат украинских революций 2004 и 2014 годов.

Как отметил Путин, во времена Советского Союза Украина славилась отраслями авиа-, судо- и ракетостроения, которыми гордился весь Союз. «Этого почти ничего не существует», — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин прокомментировал обстановку в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.







