Путин оценил экономическую ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин сравнил падение экономики на Украине после переворотов с последствиями пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.
На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» глава государства заявил, что на Украине упало производство, «как будто у них не одна пандемия прошла». По мнению президента, такая обстановка — результат украинских революций 2004 и 2014 годов.
Как отметил Путин, во времена Советского Союза Украина славилась отраслями авиа-, судо- и ракетостроения, которыми гордился весь Союз. «Этого почти ничего не существует», — подчеркнул президент.
Ранее Владимир Путин прокомментировал обстановку в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
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