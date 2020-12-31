Путин отправил в отставку замгенпрокурора Гриня

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя генпрокурора России Виктора Гриня. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Гринь сложит полномочия с 1 января 2021 года.

Виктор Гринь занимал пост заместителя генерального прокурора РФ с 2006 года. Государственный деятель является заслуженным юристом, почётным работником прокуратуры, советником юстиции 1 класса.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ОтставкаГенпрокуратура РфУказыВладимир Путин
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