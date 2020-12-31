Путин отправил в отставку замгенпрокурора Гриня

Прокуратура организовала проверку в связи с отменами рейсов в аэропортах Москвы Все службы столицы переведены на усиленный режим перед Новым годом Пассажиру метро грозит штраф в 1 млн рублей за выход на рельсы Поезда в московском метро в новогоднюю ночь будут ходить каждые 5 минут Водителей столичного региона призвали к осторожности