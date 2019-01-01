Путин отправил в отставку глав МВД Ингушетии и ГИБДД по Москве

Сообщается, что Кава обратился с просьбой об отставке после массовых протестов в Магасе. Исполняющим обязанности главы министерства был назначен Юрий Муравьев.

Также от должности был освобожден начальник московского ГИБДД Виктор Коваленко. Он возглавил управление в марте 2015 года. В ноябре 2016-го ему присвоили звание генерал-майора полиции. В начале марта этого года Коваленко подал рапорт об уходе с должности по собственному желанию.

Уточняется, что этим же указом, сегодня, 1 мая, Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных силовиков.

Кроме того, сообщается, что ранее президент России назначил нового заместителя главы МЧС, которым стал что генерал-полковник Виктор Яцуценко, и главного госинтпектора России по пожарному надзору. Эту должность занял генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Кобзев.

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин рассказал в беседе с НСН, чем мог быть вызван слух об уходе Коваленко, в начале апреля. По его словам, при достаточно ровной истории службы и за столичным главой ГИБДД обнаружились грехи — роль в истории с его потенциальным уходом сыграло резонансное ДТП.

